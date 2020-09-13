بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري “صور لحظة بلحظة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر صور لحظة بلحظة لمباراة “الزمالك والانتاج الحربي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 13-9-2020 ضمن الجولة 27 من الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الزمالك والانتاج الحربي” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب القاهرة الدولي.

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يحتل “الزمالك” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الثالث “المقاولون العرب”، وبفارق 7 نقاط عن الرابع “بيراميدز”.

ولعب الزمالك 26 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل 7، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 36 هدف، واهتزت شباكه 20 مرة كثاني أقوى دفاع بعد الاهلي التي اهتزت شباكه 8 مرات.

في المقابل يتواجد “الانتاج الحربي” في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الثامن “مصر المقاصة” الذي لعب مباراة زائدة.

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