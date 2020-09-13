يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف الزمالك والانتاج الحربي فى الدوري المصري، فى احدي مباريات اليوم الاحد 13-9-2020 بالجولة الـ27.

تنطلق مباراة الزمالك والانتاج الحربي فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل عبر شاشة قناة أون تايم سبورت بصوت المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”.

يدخل الزمالك اللقاء فى المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الثالث “المقاولون العرب”، وبفارق 7 نقاط عن الرابع “بيراميدز”.

خاض الزمالك 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 وسجل 36 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 20 هدفا كثاني أقوى دفاع بعد الاهلي التي اهتزت شباكه 8 مرات.

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فى المقابل يحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع برصيد 30 نقطة، جمعهم من 25 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر مثلها وأحرز 22 هدفاً وتلقت شباك الفريق 27 هدفاً.

في الجولة الماضية تعادل الزمالك خارج أرضه مع سموحة 3-3 وأهدر النقطة التاسعة في 10 مباريات خاضها بعد استئناف الدوري المصري، فى المقابل خسر الانتاج بذات الجولة من اسوان بهدفين دون رد.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهي بالتعادل السبلي، فى المباراة التي اقيمت يوم 24-12-2019، على ملعب السلام.

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