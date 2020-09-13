تشكيلة الانتاج الحربي الأساسية أمام الزمالك في الدوري المصري.. “باسم مرسي يقود الهجوم”

أعلن مدرب الانتاج الحربي “مختار مختار“، التشكيلة الأساسية لمواجهة الزمالك في المباراة التي تقام اليوم الأحد 13-9-2020، في الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري.
ويقود المهاجم باسم مرسي تشكيلة الانتاج الحربي الأساسية لمواجهة فريقه السابق “الزمالك“، فيما يلعب محمد بازوكا في مركز محور الارتكاز، وكذلك أحمد دويدار، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق.
وجاءت تشكيلة الإنتاج الحربي الأساسية أمام الزمالك كالتالى:
حراسة المرمى: عامر عامر.
خط الدفاع: أحمد شديد قناوي ومحمود البدرى وأحمد صابر ومحمد شوقى غريب.
خط الوسط: محمد بازوكا وأحمد دويدار وعبد الرحمن شيكا وكريم لا لا.
خط الهجوم: محمد فييرا وباسم مرسى.
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