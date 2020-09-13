بث مباشر | شاهد الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو كورة لايف لمباراة “الزمالك والانتاج الحربي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 13-9-2020 ضمن الجولة 27 من الدوري المصري. تُنقل مباراة “الزمالك والانتاج الحربي” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”. تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب القاهرة الدولي. يحتل “الزمالك” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الثالث “المقاولون العرب”، وبفارق 7 نقاط عن الرابع “بيراميدز”. في المقابل يتواجد “الانتاج الحربي” في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الثامن “مصر المقاصة” الذي لعب مباراة زائدة. اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي (كورة لايف) ..

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