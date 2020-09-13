بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك والانتاج الحربي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 13-9-2020 ضمن الجولة 27 من الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الزمالك والانتاج الحربي” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب القاهرة الدولي.

يحتل “الزمالك” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الثالث “المقاولون العرب”، وبفارق 7 نقاط عن الرابع “بيراميدز”.

ولعب الزمالك 26 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل 7، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 36 هدف، واهتزت شباكه 20 مرة كثاني أقوى دفاع بعد الاهلي التي اهتزت شباكه 8 مرات.

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في المقابل يتواجد “الانتاج الحربي” في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الثامن “مصر المقاصة” الذي لعب مباراة زائدة.

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الزمالك 0-0 الانتاج الحربي

ملعب القاهرة الدولي

الدوري المصري (الجولة 27)

تبدأ بعد قليل..

بث مباشر “مكتوب” مباراة الزمالك والانتاج الحربي

أهلاً بكم في بث مباشر احداث مباراة “الزمالك والانتاج” ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

???? تشكيلة الزمالك: حراسة المرمى: محمود جنش – أحمد عيد – محمود حمدي الونش – محمود علاء – إسلام جابر – طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – مصطفي فتحي – محمد أوناجم – مصطفي محمد.

حراسة المرمى: محمود جنش – أحمد عيد – محمود حمدي الونش – محمود علاء – إسلام جابر – طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – مصطفي فتحي – محمد أوناجم – مصطفي محمد. ????دكة بدلاء الزمالك: محمد ابوجبل – محمد عبد الغني – محمد حسام بيسو – حاتم سكر – سيف جعفر – كريم أحمد بامبو – حسام اشرف – اسامة فيصل – عمر السعيد.

محمد ابوجبل – محمد عبد الغني – محمد حسام بيسو – حاتم سكر – سيف جعفر – كريم أحمد بامبو – حسام اشرف – اسامة فيصل – عمر السعيد. ???? تشكيلة الانتاج الحربي: عامر عامر – أحمد شديد قناوي – محمود البدرى – أحمد صابر – محمد شوقى غريب – محمد بازوكا – أحمد دويدار – عبد الرحمن شيكا – كريم لالا – محمد فييرا – باسم مرسى.

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