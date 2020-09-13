يوفنتوس يبدأ اتصالاته لضم مايسترو بايرن ميونيخ

ذكر تقرير من شبكة “ميدياسيت” الإيطالية أن إدارة يوفنتوس تستعد لتقديم عرض رسمي إلى نظيرتها في بايرن ميونيخ الألماني، للتعاقد مع تياجو ألكانتارا.
ونوه التقرير بأن اللاعب الإسباني (29 عامًا) يرغب في خوض تجربة جديدة خارج الملاعب الألمانية، بعد 7 سنوات بقميص بايرن ميونيخ.
ارتبط اسم ألكانتارا بمانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين في الأسابيع الأخيرة، بيد أن المدير التنفيذي للبافاري، كارل هاينز رومينيجيه صرح بأنه لم يتلق أي عروض بعد.
ينقضي عقد اللاعب مع بايرن ميونيخ الصيف القادم، وبدت المسافة كبيرة بينه والإدارة بشأن التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد. من المرجح رحيله هذا الميركاتو.
وسيعول يوفنتوس في مفاوضاته مع بايرن لاستقطاب ألكانتارا على لاعبه البرازيلي دوجلاس كوستا، وسيعرضه على النادي الألماني بصيغة التبادل.
فبعد أن أقر المدرب الجديد أندريا بيرلو رسومًا تكتيكية جديدة بعيدًا عن 4-3-3 التي اعتمد عليها ساري، بات كوستا خارج حسابات السيدة العجوز.
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