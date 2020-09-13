اجتماع بين الإنتر وممثلي لاوتارو لقتل فكرة الانتقال لبرشلونة

من المنتظر أن تُعقد جلسة بين المدير الرياضي لإنتر ميلانو، بييرو أوزيليو، وممثلين عن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يعتبر الهدف الأول لبرشلونة في الميركاتو الحالي، لخلافة لويس سواريز الذي بدأت أوصاله بالنادي تنقطع منذ تعيين رونالد كومان مدربًا للكتلان.

يرتبط لاوتارو بعقد مع الإنتر يمتد إلى صيفية 2023، لكن الأمر مقلق بالنسبة لجماهير النادي حيال البند الجزائي في عقده البالغ قرابة 110 مليون يورو.

سيعقد أوزيليو اجتماعًا غدًا الإثنين مع وكيل أعمال اللاعب وبيئته من أجل إبرام عقد جديد، وإزالة الشرط الجزائي بشكل نهائي من العقد، لتصعيب الأمور على برشلونة.

وسيدرج الإنتر راتبًا خرافيًا للاوتارو في العقد الجديد، قد يصل إلى حد مضاعفة راتبه الحالي، بعد أن أظهر مردودًا قويًا رفقة شريكه البلجيكي روميلو لوكاكو في الخطوط الأمامية.