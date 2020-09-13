بيرلو يرفع راية التحدي في وجه الجميع

فاز يوفنتوس بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعته بنظيره نوفارا اليوم الأحد، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد في إيطاليا الأسبوع المقبل.

ويستضيف اليوفي حامل اللقب، سامبدوريا سهرة الأحد القادم على أرضية ملعب أليانز ستاديوم في افتتاحية مباريات الدوري الإيطالي.

يأمل المدرب الجديد أندريا بيرلو في السير على خطى من سبقوه في العقد الأخير، والاحتفاظ بلقب الكالتشيو كما فعل أليجري وكونتي وساري.

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وقد بدأ الأمر واضحًا في تصريحاته عقب المباراة: “أنا مدرب يوفنتوس، من الطبيعي أن يرغب كُل شخص هنا في الفوز”.

وواصل: “أعلم أنه ينبغي أن أفوز (بالدوري) لقد كان الأمر كذلك عندما كنت لاعبًا، والآن سيتحقق كمدرب”.

حصد يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الأخيرة. التحدي أمام بيرلو لأن يكون المدرب الذي أكمل عقد العاشرة تواليًا.