صفقة تبادلية منتظرة بين ميلان وليون

يرغب نادي أولمبيك ليون الفرنسي في الحصول على خدمات صانع ألعاب ميلان، لوكاس باكيتا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب إفادة من إذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية، فإن ليون سيعرض أحد لاعبيه على ميلان بصيغة التبادل من أجل التعاقد مع باكيتا.

اللاعب البرازيلي (23 عامًا) خرج عمليًا من حسابات المدرب ستيفانو بيولي، خاصة بعد استعارة إبراهيم دياز من ريال مدريد.

وأرتبط اسمه بعديد الأندية في الميركاتو الحالي، أبرزهم فيورنتينا وبنفيكا وباريس سان جيرمان، الذين أستفسروا عن حالته من ميلان.

لكن ليون يبدو الأكثر تصميمًا على أستقطاب باكيتا، وعرض مدافعه جيسون دينانير للتبادل، لكن رد إدارة ميلان لم يكن حاسمًا حتى الآن بشأن الصفقة.