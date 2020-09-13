الميركاتو الصيفي: بتوصية من كومان.. برشلونة يريد ضم هداف ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدير الفني الجديد لبرشلونة الإسباني، رونالد كومان مصمم على ضم نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

ونقلت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية تصريحات اللاعب الهولندي السابق شجاك سوارت لأحد المواقع الهولندية، والتي أكد فيها أن صديقه المقرب المدير الفني الجديد لبرشلونة، رونالد كومان يريد ضم محمد صلاح، مشيراً إلى علمه بأن النجم المصري يريد الرحيل عن ليفربول.

ويسعى برشلونة بالفعل لضم نجم وسط ليفربول، جورجينيو فينالدوم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وقد يكون ذلك متاحًا.

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لكن مع بقاء ليونيل ميسي في برشلونة، سيكون من الصعب إقتصاديًا على النادي الكتالوني التعاقد مع صلاح لأرتفاع قيمته السوقية، خاصة أن بطل الدوري الإنجليزي لن يترك نجمه المصري بسهولة، حيث تبلغ قيمته 120 مليون يورو.

وكان قد قرر ميسي في وقتًا سابق الأستمرار مع برشلونة، بعد عدم السماح له بالمغادرة، ما لم يتم تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو .

يذكر أن محمد صلاح أحد أهم مفاتيح نجاح ليفربول في المواسم الأخيرة، حيث ساعدهم الموسم الماضي 2019/20 في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1990.