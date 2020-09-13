بث مباشر | مشاهدة مباراة توتنهام وايفرتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “توتنهام وايفرتون” في إحدى مباريات اليوم الاحد 13-9-2020 ضمن الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.

تُنقل مباراة “توتنهام وايفرتون” على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية، وقناة كانال بلس الفرنسية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، على استاد توتنهام هوتسبير.

اكتسبت مواجهة “توتنهام وايفرتون” شهرة واسعة بعدما تولى “جوزيه مورينيو” مهمة تدريب السيببرز، وتعيين “كارلو أنشيلوتي” على رأس القيادة الفنية للتوفيز.

ويدخل “توتنهام” المباراة بتشكيلة شبه مكتملة، حيث يغيب عن صفوفه لاعب خط الوسط الأرجنتيني “جيوفاني لو سيلسو”، والمدافع الشاب “جافت تنجانا” للأصابة، بينما تم التأكد من جاهزية نجوم الفريق هاري كين وسون هيونج مين، ولوكاس مورا، وديلي آلي بالإضافة إلى الحارس هوجو لوريس.

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في المقابل تعد مباراة اليوم بمثابة اختبار قوي لفريق “ايفرتون” للتعرف على مدى قوة تشكيلته التي انفق عليها الكثير من الأموال خلال الفترة الماضية، حيث تعاقد مع النجم الكولومبي “خاميس رودريجيز” من ريال مدريد مقابل 22 مليون يورو، وألان من نابولي مقابل 25 مليون يورو، و”عبد الله ديكوري” من واتفورد مقابل 22 مليون يورو.

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توتنهام 0-0 ايفرتون

استاد توتنهام هوتسبير (لندن)

الدوري الانجليزي (الجولة الأولى)

⌚جارية الآن – الشوط الثاني.

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