ْريال بيتيس ينتصر في الوقت القاتل وبلد الوليد يتعادل مع سوسيداد

حقق ريال بيتيس فوزاً ثميناً في الوقت القاتل على حساب مضيفه ديبورتيفو ألافيش، فيما تعادل بلد الوليد مع ريال سوسيداد ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.



كسر ريال بيتيس صمت الشباك في اللحظات الأخيرة من مباراته مع ديبورتيفو ألافيش اليوم الأحد ليقتنص النقاط الثلاث عقب انتصاره بهدف دون رد.



وسجّل البديل تيلو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع مستفيداً من كرة زميله كاناليس.



واعتمد التشيلي بيلغريني مدرب بيتيس الجديد على الجزائري عيسى مندي في القائمة الأساسية وحارس برشلونة السابق كلاوديو برافو في الوقت الذي جلس به الموريتاني محمود على دكة بدلاء الخاسر.

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وفي المباراة الثانية، تعادل بلد الوليد مع ريال سوسيداد، بنتيجة (1/1)، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا.



وتقدم ميجيل ألفونسو هيريرو لبلد الوليد في الدقيقة (39).

وتعادل ريال سوسيداد عن طريق روبيرتو لوبيز في الدققيقة (60).



وبهذا حصد الفريقان أول نقطة لهما في الدوري هذا الموسم.