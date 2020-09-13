مبابي يقرر الرحيل عن سان جيرمان.. هل ريال مدريد الوجهة القادمة؟ 

كشفت تقارير صحفية في بريطانيا، أن النجم الدولي كيليان مبابي يعتزم الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بحلول نهاية الموسم الحالي.

وكتبت صحيفة صنداي تايمز البريطانية الصادرة اليوم الأحد، أن لاعب خط الهجوم أخطر ناديه بأنه يرغب في اللعب موسما آخر في صفوفه، على أن يواصل مسيرته بعد ذلك في ناد آخر.



وأضافت الصحيفة أن مبابي (21 عاما) يخطط للانتقال إلى أحد فرق الدوري الإسباني أو الإنجليزي، وأن سان جيرمان يسعى في المقابل إلى منع رحيله بتقديم عرض ضخم لإغرائه بالبقاء.



ويأتي ريال مدريد في مقدمة الفرق التي تجذب اللاعب، حيث ذكرت تقارير سابقة أنه يفضل الانضمام إلى مواطنه مدرب الفريق زين الدين زيدان الذي يعد أحد أساطير الكرة الفرنسية.



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ويعد برشلونة من الأندية التي يحتمل أن يكون لها اهتمام كبير بضم مبابي، كما أن من الممكن أن يكون ليفربول أو مانشستر يونايتد في إنجلترا الوجهة المقبلة لمبابي أيضا.



وكان مبابي انتقل في 2017 إلى سان جيرمان قادما من فريق موناكو مقابل 180 مليون يورو، ويستمر عقده حتى منتصف 2022.



وتألق مبابي في مونديال 2018 بروسيا، وساهم في تتويج منتخب فرنسا باللقب الثاني في تاريخه، لتسجل أسهمه ارتفاعا صاروخيا ويصبح أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية.