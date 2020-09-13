رياضة | نجوم برشلونة يتفقون على قيادة ميسي للفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجوم برشلونة يتفقون على قيادة ميسي للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجوم برشلونة الإسباني إجتمعوا لإتخاذ قرار حول شارة قيادة الفريق في الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن اللاعبون اجمعوا على إستمرار شارة القيادة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه كانت هناك بعض الشكوك على إستمرار ميسي كقائد للفريق بعد ما حدث في الأيام الماضية عندما قرر الرحيل وتصادم مع إدارة النادي الكتالوني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه بعد تراجع ميسي عن قراره وإعلانه الاستمرار جاء القرار ببقاء البرغوث الأرجنتيني كقائد أول وهذا ما أعلنه النادي في الآونة الأخيرة.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن سيرجيو بوسكيتس سيكون القائد الثاني وجيرارد بيكي القائد الثالث وسيرجي روبرتو القائد الرابع.