رياضة | مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أبلغ إدارة ناديه الفرنسي بقراره النهائي.

وأكدت صحيفة التايمز البريطانية أن مبابي أبلغ إدارة النادي الباريسي بأنه يرغب في الرحيل في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النادي الفرنسي قد يضطر لبيع النجم الفرنسي البالغ من العمر 21 عامًا في نهاية الموسم الحالي لأن عقده ينتهي في صيف 2022.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن مبابي يعتبر هدفًا رئيسيًا لريال مدريد في صيف 2021 كما أن هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الفرنسي أبرزها قطبي مانشستر وليفربول الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني.