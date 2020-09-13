رياضة | أبو قير يهزم سبورتنج ويلاقي مياة البحيرة استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو قير يهزم سبورتنج ويلاقي مياة البحيرة استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير للأسمدة، فوزا وديا، على نظيره فريق سبورتنج، بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، استعدادا لعودة مباريات القسم الثاني.

سجل ثناثية الفريق السكندري، كارفالا، ورامز زيدان، ومن المقرر أن يلعب أبو قير مع مياة البحيرة، عصر الثلاثاء المقبل، في ختام ودياته، قبل موقعة الحمام، بالقسم الثاني.

وسبق لأبو قير، خوض عدد من المواجهات الودية، للتجهيز، للقاءات الرسمية المتبقية بالمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.