رياضة | بتروجت يفوز علي شيكو ويواجه القناة قبل عودة القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بتروجت يفوز علي شيكو ويواجه القناة قبل عودة القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول بنادي بتروجت الفوز اليوم علي نظيره نادي شيكو، أحد فرق دوري القسم الثالث، بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما علي ستاد الملعب الفرعي ببتروسبورت .

أحرز الهدف الوحيد للفريق البترولي، اللاعب، عمر جبر، وكان بتىوجت قد خسر مؤخرا من القناة بهدف دون مقابل.