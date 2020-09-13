رياضة | تعادل القناة مع نجوم المستقبل استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعادل القناة مع نجوم المستقبل استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة الفوز على حساب فريق بتروجيت بهدف نظيف، ضمن اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين صباح اليوم الاثنين، على أحد الملاعب الفرعية، بأحد فنادق الإقامة بمحافظة الاسماعيلية .

وأحرز هدف القناة لاعب الفريق محمد عبد الرحيم في الدقيقة 30 من زمن الثاني .

يذكر أن القناة خاض خلال الأيام الماضية ثلاثة وديات، حيث تغلب على فريق الأمل، ثم تعادل مع البنك الأهلي بهدفين لكل منهما، وتغلب مؤخرا على جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف.