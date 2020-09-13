رياضة | الزمالك يعود لفتح ملف نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعود لفتح ملف نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عاد نادي الزمالك مجدداً للتفاوض بشأن ضم نجم بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، مقدم برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة النهار، أن الزمالك أعد فتح ملف مفاوضات الظهير الأيمن رجب بكار، نجم بيراميدز.
وتابع، أن الأهلي يرغب في ضم اللاعب لتعويض رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم لبيراميدز، مستغلاً ابتعاد اللاعب عن التشكيلة الأساسية لبيراميدز.
وواصل، أن الزمالك قرر فتح خط التفاوض مع اللاعب مجدداً، لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق بدءاً من الموسم القادم، في ظل تواجد الثنائي، حازم إمام، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، والناشئ أحمد عيد.
يذكر أن الزمالك ضم بالفعل حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للنادي الرياضي الصفاقسي التونسي، في صفقة انتقال حر.