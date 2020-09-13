رياضة | الترسانة يواجه منتخب السويس وديا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الترسانة يواجه منتخب السويس وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس، ضيفاً، على نظيره، فريق الترسانة، في الرابعة من عصر الاثنين، بملعب حسن الشاذلي، ضمن استعدادات الفريقان، لعودة مباريات دوري القسم الثاني.

وخاض منتخب السويس، خمسة مباريات ودية، تعادل النصر القاهرة ١-١، المريخ ١-١، وفاز على فريق كابيتال استار ٩-٠، وعلى النوبة ٣-٠، الخسارة من البنك الأهلي ١-٠.

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بينما خاض الترسانة، ست مباريات ودية، حيث فاز على ميدو للدهانات بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم فاز على سبورتنج بثلاث أهداف مقابل هدف، وخسر امام فاركو بهدف دون مقابل، وتعادل امام الشرطة بهدفين لكلا منهما، وتعادل امام النجوم بهدف لكلا منهما، وفاز على البلاستيك بهدفين مقابل هدف.

وواجه الفريقين بعضهما هذا الموسم، حيث فاز منتخب السويس بهدفين نظيفين على ملعب حسن الشاذلي، وفاز الترسانة بهدف دون مقابل على ستاد السويس.

ويستعد منتخب السويس لملاقاة فريق الداخلية بالقاهرة في أولى مباريات عودة المسابقة، والمقرر اقامتها ٢١ سبتمبر المقبل، ويحتل أبناء الغريب المركز الرابع برصيد ٢٥ نقطة، فيما ياتى فريق الداخلية في المركز الثاني برصيد ٣١ نقطة، كما يستعد الترسانة لمواجهة نظيرة فريق بتروجت ضمن لقاءات المجموعة الثانية.