رياضة | بدون مشاركة حجازي.. ويست بروميتش يخسر بثلاثية أمام ليستر سيتي في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بدون مشاركة حجازي.. ويست بروميتش يخسر بثلاثية أمام ليستر سيتي في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليستر سيتي في تحقيق الفوز على حساب وست بروميتش بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل البلجيكي كاستياني هدف فريق ليستر سيتي الأول في المباراة، بينما عزز جيمي فاردي النتيجة بالهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني.

ولم يشارك الدولي المصري أحمد حجازي المحترف في صفوف فريق وست بروميتش خلال أحداث المباراة، بينما تواجد على مقاعد البدلاء.