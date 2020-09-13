رياضة | يوفنتوس يعرض نجمه للبيع.. ومانشستر يونايتد يترقب الصفقة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يعرض نجمه للبيع.. ومانشستر يونايتد يترقب الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعي إلى التخلص من خدمات لاعبة البرازيلي دوجلاس كوستا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لموقع " جول العالمي " فإن محنة الإصابة التي لحقت بالنجم البرازيلي في بداية الموسم المنقضي، والتي دفعته في الغياب عن تشكيل البيانكونيري خلال أغلب فترات الموسم دفعت إدارة السيدة العجوز في البحث عن عرض مناسب لبيع اللاعب.

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ومن جهته لا يحرص اللاعب على مغادرة يوفنتوس لأنه يرغب في إثبات نفسه في ناد انضم إليه في عام 2017 ، على سبيل الإعارة في البداية ، بعد عامين قضاها في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ.

وفي سياق آخر متصل دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في سباق التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 29 عام رفقة عدد كبير من أندية الامارات العربيه المتحده.

يذكر أن كوستا قد شارك الموسم الماضي رفقة السيدة العجوز خلال 29 لقاء سجل خلالها ثلاث اهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه.