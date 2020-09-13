رياضة | فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت مصدر داخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، استقر على عودة ثنائي الفريق من الإعارة، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر، أن فايلر طلب استعادة المهاجم محمد شريف المعار إلى نادي إنبي، وأكرم توفيق، لاعب خط وسط الجونة.
وتألق شريف في إعارته مع إنبي، حيث تمكن من تسجيل أهداف في مشوار الفريق ببطولة الدوري حتى الآن.
كما أصبح أكرم توفيق أحد أفضل لاعبي خط الوسط في مصر، وظهر تألقه بشكل كبير في مشوار المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، والتي أقيمت في القاهرة، وحصد لقبها الفراعنة وتأهلوا لبطولة أوليمبياد طوكيو.
ولم يحسم فايلر أم بعض الأسماء، مثل صلاح محسن وناصر ماهر المعارين إلى سموحة، وأحمد ياسر ريان المعار إلى الجونة.