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الامارات | ليستر سيتي يقسو على ويست بروميتش بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسح فريق ليستر سيتي مضيفه ويست بروميتش 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من لكرة القدم.

وسجل أهداف ليستر تيموثي كاستاني في الدقيقة 56 وجيمي فاردي (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 74 و84.

وحصد ليستر سيتي أول ثلاث نقاط في الدوري هذا الموسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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