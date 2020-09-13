الامارات | ليستر سيتي يقسو على ويست بروميتش بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي

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شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يقسو على ويست بروميتش بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسح فريق ليستر سيتي مضيفه ويست بروميتش 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل أهداف ليستر تيموثي كاستاني في الدقيقة 56 وجيمي فاردي (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 74 و84.
وحصد ليستر سيتي أول ثلاث نقاط في الدوري هذا الموسم.
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