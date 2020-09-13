شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يوجه سؤالًا لإدارة الأهلي بشأن صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد حسن قائد منتخب مصر، اندهاشه من استمرار تمسك النادي الأهلي بخدمات صالح جمعة رغم تعدد أزمات اللاعب في السنوات الأخيرة.

وقال أحمد حسن، في تصريحات اذاعية: «صالح جمعة لاعب لديه إمكانيات كبيرة، ولكن إلى متى سيظل في دوامة الأزمات؟».

وأضاف: «مندهش من تمسك الأهلي به، ففي 5 سنوات مع الفريق شارك في 70 مباراة فقط، ومن بين تلك المباريات شارك على أجزاء بسيطة من المباراة، ولم يشارك سوى في 6 دقائق هذا الموسم».

وأتم العميد: «هل الأهلي يتمسك بوجوده خوفًا من رحيله للزمالك؟، النادي لم يستفد بوجوده طيلة الفترة الحالية، رغم أنه لاعب موهوب».