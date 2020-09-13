شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون في انطلاقة الـ«بريميرليج»: «هاتريك» لصلاح وأداء رائع لـ«النني» وغياب «حجازي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب خوض اللاعبين المصريين جولتهم الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي، نجد أن الناجحين في أول اختبار، هما محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعدما قاد فريقه للفوز على ليدز يونايتد 4-3، مسجلا ثلاثية «هاتريك»، والثاني محمد النني، لاعب وسط الأرسنال الذي شارك في فوز فريقه بثلاثية على منافسه فولهام، مقدمًا أداء وصفه مدربه ميكيل أرتيتا بـ«الرائع».

أما أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش فسقط فريقه بثلاثية أمام ليستر سيتي، بينما شاهد اللقاء من مقاعد البدلاء، ليتبقى انتظار لقاء آستون فيلا ومانسشتر سيتي لمعرفة نتيجة أداء النجمين المصريين محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي لاعبا الفيلانز.