شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات نارية وانتقالات تاريخية بين أندية الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت ساحة انتقالات اللاعبين بين الأندية الإنجليزية، صراعا ساخنا رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ورغم المصاعب الاقتصادية الجمة التي تعانى منها أندية العالم في الوقت الحالى، إلا أن الأندية سارعت في ضم العديد من النجوم من أجل تدعيم صفوفها

ويرغب العديد من الأندية في استقطاب أفضل اللاعبين بهدف المنافسة في الموسم الجديد، ولا يزال الدورى الإنجليزى الممتاز، نقطة جذب رئيسية لهؤلاء اللاعبين.

وكان في مقدمة الأندية التي تعاقدت مع لاعبين جدد هو نادى تشيلسى بعد التعاقد مع المهاجم الدولى الألمانى بـ50 مليون جنيه إسترلينى، وينظر إليه جمهور الفريق اللندنى منذ الآن، على أنه المنافس الرئيسى على جائزة هداف الدورى، بعدما أثار إعجاب المراقبين والنقاد في المواسم الـ3.

وتعاقد أرسنال مع المخضرم ويليان محمّلا بخبرة طويلة في ملاعب البريميرليج، بعدما لعب 7 أعوام مع تشيلسى وفاز معه بلقب الدورى مرتين، ومن المؤكد أن خبرة ويليان ستفيد «المدفعجية» هجوميا، وإن كانت تهدد موقع العاجى نيكولاس بيبى في التشكيلة.

وانضم آدم لالانا إلى نادى برايتون بعدما قدم النادى بقيادة المدرب جراهام بوتر، أداء مميزا من الناحية الهجومية في الموسم الماضى، ومن المتوقع أن يتحسن أداء الفريق في منطقة صناعة الألعاب بوجود لالانا القادم من ليفربول، والذى يجيد أيضا ممارسة الضغط العالى، كما أنه لم يفقد أمل المشاركة مع منتخب إنجلترا في نهائيات كأس أوروبا صيف العام المقبل.

وأصبح الألمانى الشاب كاى هافرتز أغلى لاعب في تاريخ تشيلسى، ويأمل مدرب الفريق فرانك لامبارد في أن يتحول هافرتز إلى علامة بارزة في التشكيلة، كما فعل النجم الألمانى السابق مايكل بالاك، وإن كان يصعب توقع المركز الذي سيشغله وسط زحمة اللاعبين الموهوبين في الخطوط الأمامية.

وانضم إيبيريتشى إيزى إلى كريستال بالاس ويتطلع النقاد إلى ما سيقدمه إيزى صاحب الـ22 عاما مع كريستال بالاس، وهو الذي أتى للفريق قادما من كوينز بارك رينجرز الذي ترشح معه لجائزة لاعب الموسم في الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، علما بأنه صاحب قدرات هجومية فذة، ساهمت في تمثيله للمنتخب الإنجليزى تحت 21 عاما.

ونجح نادى إيفرتون في ضم ألان بناء على طلب المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى الذي أصر على ضم البرازيلى ألان من نابولى، وهو لاعب وسط متوازن في أدواره الدفاعية والهجومية، وكان عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق الإيطالى الجنوبى في السنوات القليلة الماضية.

وانضم حكيم زياش إلى تشيلسى ويأمل اللاعب المغربى يأمل النجم المغربى زياش، السير على خطى المصرى محمد صلاح والجزائرى رياض محرز، من خلال ترك بصمة عربية في البريميرليج، بعد سنوات من التألق في صفوف آياكس الهولندى، وقد يلعب زياش في وسط الملعب كلاعب هجومى مساند للثلاثى الخط الأمامى.

واستغل ليدز مصاعب فالنسيا المالية، لينقض على المهاجم رودريجو الذي تألق مع المنتخب الإسبانى في السنوات الماضية، ويبقى عليه إثبات أنه يستطيع اللعب في مكان آخر غير الليجا، بمساعدة المدرب الأرجنتينى النابغة مارسيلو بيلسا.

وانضم الدولى الإسبانى إلى الـ«سيتيزينز» مع آمال عريضة للسير على خطى مواطنه دافيد سيلفا الذي ترك الفريق هذ الصيف، ويصعب توقع أين سيلعب نجم فالنسيا السابق في التشكيلة، لكن من المؤكد أن مدربه بيب جوراديولا سيشعر بالراحة لوجوده، بعدما فقد خدمات ليروى سانى لصالح بايرن ميونخ.

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ولم يتوقع أشد المتفائلين أن ينتهى المطاف بالدولى البرازيلى سيلفا مع تشيلسى، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يجلب معه الاستقرار للخط الخلفى في الفريق اللندنى، خصوصا بعد معاناة شديدة في هذه الجانب خلال الموسم الماضى.

ونجح إيفرتون في ضم خاميس رودريجيز الدولى الكولومبى، بناء على رغبة مدربه السابق كارلو أنشيلوتى، وهو ثانى هداف لكأس العالم يرتدى قميص التوفيز، بعدما سبقه إلى ذلك نجم المنتخب الإنجليزى السابق في ثمانينيات القرن الماضى جارى لينيكر.

وتحمس جمهور الشياطين الحمر، لاستقدام الدولى الهولندى فان دى بيك من أياكس، لكن هناك تساؤلا مشروعا حول الجدوى من هذه الصفقة بوجود الثلاثى بول بوجبا وبرونو فرنانديز ونيمانيا ماتيتش، دون إغفال وجود الأسكتلندى المجتهد سكوت مكتوميناى.

وبعد سنوات من التألق في صفوف ساوثهامبتون، وجد هويبيرج فرصة للتألق على صعيد الأندية الكبرى مع توتنهام، وربما يتحول إلى القطعة الناقصة في أحجية المدرب البرتغالى، إذا تمكن الأخير من توظيف لاعب بايرن ميونخ السابق بالشكل السليم.

كما انضم تشيلويل إلى تشيلسى لسد فراغ الظهير الأيسر، لعدم اقتناعه بقدرات ماركوس ألونسو الدفاعية، ولهذا السبب جلب من ليستر سيتى بصفقة قياسية، من أجل إحداث التوازن المطلوب في هذا المركز.

وينظر جوارديولا إلى مدافع بورنموث السابق على أنه الشريك المثالى الجديد لإيميريك لابورت في دفاع مانشستر سيتى، بعدما فشل كل من نيكولاس أوتامندى وجون ستونز في القيام بهذا الدور المهم.