شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى منتخب اليد استعدادًا لمونديال العالم 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد تحت إشراف روبيرتو جارسيا، المدير الفني للمنتخب الوطني، حالة الطوارئ القصوي داخل معسكر المنتخب المقام حاليًا بالغردقة، استعداداته لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13- 31 يناير 2021.

حيث يواصل اللاعبون تدريباتهم الشاقة بعدما اكتفى المدرب الإسباني بتدريبات استشفائية طوال الفترة الماضية، تجنبًا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر خاصة.

وحظي المنتخب باستقبال حافل من أهالي الغردقة، حيث حرصت الإدارة على توفير أجواء احتفالية لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الانخراط في فترة الإعداد.

ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الغردقة في الفترة من 9 إلى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي.

في نفس السياق، تسابق اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة حسين لبيب، مع مسؤولي اتحاد اللعبة، برئاسة هشام نصر، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الوزير أشرف صبحي، الزمن من أجل الانتهاء من كافة ترتيبات استضافة كأس العالم على جميع الأصعدة، سواء من ناحية الصالات أو الإعداد الفني للاعبين أو الأمور التنظيمية الأخرى، وذلك بعد نجاح حفل قرعة المونديال تحت سفح الأهرامات بحضور كبار شخصيات الدولة، وعلي رأسهم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والتي اختارت خلالها مصر اللعب ضمن المجموعة السادسة بجانب السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية.

وانتهت الأسبوع الماضي لجنة الاتحاد الدولي لكرة اليد من معاينة الـ 4 صالات التي ستستضيف منافسات كأس العالم على صالات أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة واستاد القاهرة وبرج العرب وسط إشادات واسعة بتطوير الصالات.

وكشف حسين لبيب عن أن الجهاز الفني اتفق على خوض 3 وديات مع منتخبات اليونان والبحرين والأرجنتين بداية من أواخر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن وديتي البحرين والأرجنتين ستقامان في نوفمبر المقبل.

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بينما أكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن هناك استقرارًا على دخول المنتخب في معسكر مغلق خارجي في شهر ديسمبر المقبل من أجل الوقوف على الخطوط النهائية على تشكيل اللاعبين في المونديال تحت قيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا لتلاشي أي سلبيات في المعسكرات السابقة على كافة المستويات ليكون الخطوة النهائية لفراعنة اليد ليكون احتكاكًا قويًا.