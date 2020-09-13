شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عزله بسبب كورونا.. «سيميوني» يتابع تدريبات أتلتيكو مدريد بواسطة بث خاص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل ديجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، المصاب بفيروس كورونا والمعزول في منزله، مع لاعبيه لمتابعة آخر التطورات الفنية التي وصل إليها كل لاعب خلال فترة الإعداد للموسم الإسباني الجديد من خلال بث خاص للتدريبات المدريدية.
وكشف موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية عن تواصل المدرب الأرجنتيني مع لاعبيه وجهازه المعاون هاتفيا لمتابعة آخر الاستعدادات للفريق المدريدي، والوقوف على كافة التفاصيل، سواء الكبيرة والصغيرة، حتى لايتأثر الفريق خلال ضربة البداية للموسم الجديد.
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