شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الكرة المصرية تسير في طريق اللا منطق بسبب السحر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير إن الكرة المصرية تسير في طريق اللا منطق واللا معقول بسبب إرجاع أسباب فقدان النقاط للسحر والأعمال من قبل بعض مسؤولي أندية الدوري الممتاز.
وأضاف «شوبير»، في تصريحات إذاعية: «لايوجد مسؤول يعترف بوجود تقصير أدى إلى خسارة فريقه أو فقدانه النقاط في الدوري، بل يرجع البعض الأسباب إلى ظلم الحكام وتقنية الفار، واّخرون يتحدثون عن السحر».
وواصل: «الحديث عن السحر في كرة القدم يجعل الكرة المصرية تسير في طريق اللا معقول».
وتمنى «شوبير» في نهاية تصريحاته أن يعترف كل مسؤول أو مدرب بأي تقصير يحدث داخل الفريق دون تعليق الشماعات على هذه الأمور، حسب تعبيره.
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