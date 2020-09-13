شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين يورو تقرب ظهير لشبونة لصفوف إشيبلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق إشبيلية الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من إتمام صفقة انتقال الظهير الأرجنتيني ماركوس أكونيا، لاعب سبورتنج لشبونة. ووفقًا لما ذكره موقع «ماركا» الإسباني، أن لاعب الفريق البرتغالي سينضم لصفوف إشيبلية لأربع مواسم قادمة مقابل 10 ملايين يورو. ومن المقرر أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، لصفوف إشبيلية خلال الأيام المقبلة للحاق بمعسكر الإعداد للموسم الجديد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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