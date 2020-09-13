شكرا لقرائتكم خبر عن «حمص» يتقدم باستقالته من الجهاز الفني للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم محمد حمص، مدرب مساعد فريق الكرة بنادي الإسماعيلي، باستقالته من الجهاز الفني للفريق، اليوم الأحد، لمجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان.
وجاء قرار «حمص» اعتراضًا على تهميش دوره مع الفريق، بالإضافة لإسناد مهمة المدرب المساعد له في الجهاز الفني الجديد بعدما كان الاتفاق على تعيينه مدربًا عامًا من قبل إدارة الإسماعيلي.
وكانت إدارة الاسماعيلي قد قررت تعيين «حمص» مدربًا عامًا للفريق منذ أسبوعين ماضيين، قبل تولي البرازيلي ريكاردو القيادة الفنية للدروايش.
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