شكرا لقرائتكم خبر عن «موربيديلي» يحقق أول فوز في بطولة الدراجات النارية في سان مارينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فرانكو موربيديلي، سائق فريق بتروناس، بسباق جائزة سان مارينو الكبرى للدراجات النارية بعدما أنهى السباق، الذي انطلق فيه من المركز الثاني، مسجلا 42 دقيقة و2.272 ثانية، وتفوق بسهولة على فرانشيسكو بانيايا، متسابق براماك ريسنج، ليحقق فوزه الأول في هذه الفئة المتميزة من السباقات.

واحتل الإسباني خوان مير المركز الثالث متفوقًا على الإيطالي المخضرم فالنتينو روسي، الفائز بلقب البطولة سبع مرات، مع عودة الجماهير إلى المدرجات في ظل تطبيق بعض القواعد الوقائية والاحترازية خوفًا من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأنهى سائق ياماها مافريك بينياليس، الذي انطلق من الصدارة بعد أن سجل زمناً قياسيًا غير مسبوق، أمس السبت، السباق محتلا المركز السادس.

وبهذا تكون أول ستة سباقات من الموسم قد أسفرت عن خمسة فائزين مختلفين مع فوز كوارتارارو بأول سباقين في حلبة خيريس الإسبانية.