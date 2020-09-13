شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستطلع رأي العين في شراء لابا كودجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار منصور، عدة اتصالات، مع مسؤولي نادي العين الإماراتي خلال الساعات المنقضية للاستفسار عن إمكانية بيع العين للمهاجم التوجولي لابا كودجو بداية من الموسم المقبل.
ودخل المهاجم التوجولي ضمن اهتمامات باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.
وأعلن مرتضي منصور عن وضع ميزانية مفتوحه لضم أي لاعب يحتاجه الزمالك خلال الفترة المقبلة.
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