الهلال السعودي يفرض سيطرته على التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطر الهلال السعودي على التشكيلة المثالية للنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، بحسب تصويت الجماهير عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وجاءت التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2019 وفقًا لتصويت الجماهير كما يلي: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف ( الهلال السعودي) خط الدفاع: محمد برغش ( الوحدة الإماراتي) ـ طارق سلمان ( السد القطري) ـ على البليهي ( الهلال السعودي) ـ ياسر الشهراني ( الهلال السعودي) خط الوسط: سالم الدوسري ( الهلال السعودي) ـ جوليانو ( النصر السعودي) ـ ليوناردو ( الوحدة الإماراتي). الهجوم: سيباستيان جيوفينكو ( الهلال السعودي) ـ بافيتمبي جوميز ( الهلال السعودي) ـ عمر السومة ( الأهلي السعودي). Advertisements الوضع في مصر

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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