شكرا لقرائتكم خبر عن ماركو رويس يعود لصفوف بروسيا دورتموند بعد غياب 223 يومًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من التفاؤل داخل صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني بعودة ماركو رويس من الإصابة رويس الذي تعرض لها 4 فبراير الماضي خلال لقاء فيردر بريمن في بطولة كأس ألمانيا.
وبعد غياب 223 يومًا، يعود «رويس» لفريقه مجددًا في مسابقة كأس ألمانيا، والتى يلتقي فيها دورتموند مع دويسبورج، غدًا الإثنين، في ملعب لن يكون ممتلئًا بالجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
وقال «رويس»، في تصريحات نشرها موقع فريقه الرسمي: «أنا سعيد للغاية لعودتي مرة أخرى للمستطيل الأخضر ولصفوف فريقي، أتمنى أن أصنع الفارق خلال الفترة المقبلة».
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