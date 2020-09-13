شكرا لقرائتكم اليونانى بابا فاسيلسو يبحث عن تدعيم وادى دجلة ويطالب بالتجديد لأوسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث اليونانى بابا فاسيلسو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، عن تدعيمات صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، من أجل إعداد فريق قوى يستطيع المنافسة خلال الموسم الكروى الجديد، حيث من المنتظر أن يعد الخواجة اليونانى تقريرًا فنيًا عن المراكز التى يرغب فى تدعيمها فى الميركاتو الصيفى المقبل، على أن تقوم الإدارة بعد ذلك بالبحث عن اللاعبين المميزون فى المراكز المطلوب تدعيمها وعرضها على المدرب لإختيار أفضلهم قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع أنديتهم.

وطلب بابا فاسيليو من إدارة الكرة سرعة فتح ملف تجديد تعاقد محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق، الذى ستنتهى مدة تعاقده مع الغزلان بنهاية الموسم الحالى، حيث شدد المدير الفنى على استمرار "أوسة" وسط صفوف الفريق نظرًا لتمتعه بالخبرة والمهارة فى حراسة المرمى ويعد من أبرز العناصر الأساسية بالفريق.

ومن المنتظر أن يبدأ مسئولو دجلة فتح ملف التفاوض مع عبد المنصف حول تجديد تعاقده لمدة موسم أخر، خاصة وأن الحارس سبق وتلقى العديد من العروض خلال فترة توقف مسابقة الدورى بسبب فيرس كورونا، ورفض البت فيها.

وكان مصدر مطلع بنادى وادى دجلة كشف تفاصيل المفاوضات التى تمت بين إدارة النادى الدجلاوى وإيهاب المباراكى ظهير أيمن الترجى التونسى، وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم إرسال نسخة من العقود للاعب منذ ما يقرب من شهر وتحديدًا خلال فترة توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وينص على ضم المباركى لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، إلا أنه من المتوقع أن ينتظر اللاعب تحديد مصير الفريق فى مسابقة الدورى قبل التوقيع، خاصة أن دجلة يصارع الهبوط.

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، أنه انتهت رحلة إيهاب المباركى مع فريق الترجى، وذلك عقب فشل الطرفان فى التوصل لاتفاق حول تجديد عقد اللاعب بسبب تمسكه بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

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وأضافت الصحيفة أن المباركى اختار الدورى المصرى كوجهة مرتقبة فى الفترة المقبلة، موضحة أنه من المقرر أن يسافر اللاعب للتعاقد مع فريقه الجديد فى الأيام القليلة المقبلة.

ويحتل الفريق الدجلاوى حاليًا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى، برصيد 27 نقطة، بعد أن لعب 26 مباراة، حقق الفوز فى 6 مواجهات، وتعادل فى 9، وخسر 11، وسجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 35 هدفا.