شكرا لقرائتكم أحمد مرعى يعلن قائمة منتخب مصر لكرة السلة رجال استعدادا لتصفيات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة السلة رجال عن قائمة الفراعنة فى إطار الاستعداد لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتى تقام فى الأسكندرية فى الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر المقبل، حيث يبدأ معسكر المنتخب يوم الأربعاء المقبل فى القاهرة بوجود 21 لاعبًا فى الفترة من 16 لـ 18 سبتمبر الجارى، على أن يكون معسكرا مغلقا، ويتكون جهاز المنتخب من أحمد مرعى مديرًا فنيًا، وسام جابر مدرب، محمد سليم مساعد مدرب، وائل لطفى مدير منتخبات، محمد ربيع إدارى القاهرة، سامح صلاح إدارى الاسكندرية، أحمد يحيى طبيب، معتز مغازى مخطط أحمال، ومن المقرر أن يتواجد المنتخب

فى مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب لم يتم تحديده حتى الآن.

وضمت قائمة منتخب السلة كلا من هيثم كمال، أحمد عادل، محمد طه، أحمد خلف بيبو، يوسف شوشة، يوسف رفعت، إبراهيم حجازى، باسم الليثى، عبد الرحمن خالد من لاعبى أندية الاسكندرية، ومن أندية القاهرة إيهاب أمين، أحمد إسماعيل، محمد أبو النصر، عمرو الجندى، عمر طارق، رميح سامح، وليد عبد الجواد، مصطفى المكاوى، أنس أسامة، عمر هشام، أحمد حاتم"، وإبراهيم هشام، بالإضافة إلى عاصم مرعى المحترف بصفوف بروس بامبيرج الألمانى .

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