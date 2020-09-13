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20 لاعبا في قائمة طنطا استعدادا لمواجهة أسوان في الدورى

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جدة - عمرو شويل كشف أيمن المزين المدير الفنى لنادى طنطا، عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة أسوان ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر إقامتها غداً الاثنين، على ملعب الشرطة بالعباسية، حيث نادى أسوان المركز الثانى عشر فى ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتذيل طنطا جدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة.

وجاءت قائمة طنطا كالتالي:
 

حراسة المرمي: محمد أشرف، على فرج.

خط الدفاع: محمود مسعود، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي، أحمد صافي، محمود منصور، إيهاب سمير.

خط الوسط: حسام غالي، مصطفى أمين، أحمد الشناوي، محمود كابونجا، وليد عادل، أحمد فهمي، أحمد أوكا.

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خط الهجوم: محمد ماجد أونش، حسين فيصل، إسلام فؤاد، هانى رشدي، هشام شعبان.

وخسر نادى طنطا فى الأسبوع الماضى على حساب نادى مصر المقاصة بثنائية نظيفة، بينما حقق أسوان الانتصار على حساب الإنتاج الحربى بهدفين مقابل لا شيء.

 

 

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