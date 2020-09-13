شكرا لقرائتكم لاعبو المقاصة يطابون بصرف جزء من مستحقاتهم بعد تحسن الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب لاعبو مصر المقاصة، إدارة النادى صرف جزء من مستحقاتهم المالية خلال الفترة المقبلة مطالبين إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بالتدخل بعد تحسن النتائج ووصول الفريق للمركز الثامن برصيد 33 نقطة بعدما كانوا يقبعون فى المركز الأخير للمسابقة بعدما تلقوا أكثر من وعد بصرف مستحقاتهم المتأخرة ولكن لم يتم تنفيذ تلك الوعود.

وتحدث اللاعبون مع المدير الفنى وأكدوا له على ضرورة التحدث مع إدارة النادى لحل أزمة المستحقات فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها اللاعبون والالتزامات الأسرية عليهم.

كانت إدارة المقاصة قد صرفت منذ عدة أشهر جزء بسيط من مستحقات اللاعبين ووعدتهم بصرف باقى المستحقات بصورة شهرية منتظمة بداية من أغسطس الماضي، إلا أن وعود الإدارة لم تنفذ ليضطر اللاعبون للشكوى إلى إيهاب جلال رافضين سياسة الإدارة بعدم تنفيذ الوعود وصرف المستحقات المتأخرة، خاصة أن نتائج الفريق فى تقدم واصبح المقاصة يحتل المركز الثامن فى جدول الدورى بعدما كان يصارع الهبوط قبل عودة النشاط اثر توقفه لفترات طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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من ناحية أخرى، أكد محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة إنه سعيد بتواجد إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الفيومي، وأكد محمد عبد السلام فى تصريحات صحفية: "إيهاب جلال مدرب ناجح وجميع اللاعبين يحبونه وعنده قدرة كبيرة فى التعامل مع اللاعبين وهذا سر تألق عدد من اللاعبين على رأسهم محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق".

وتابع: "تألق محمد إبراهيم يرجع إلى إيهاب جلال الذى ينجح فى التعامل جيدًا مع اللاعبين لإخراج أفضل ما لديهم، وعن العروض التى تلقاها اللاعب من الأهلى والزمالك، شدد: "لم نتلقى أى مفاوضات رسمية من أى نادى من أجل التعاقد مع محمد إبراهيم، وأتم: "رغبة محمد إبراهيم هى التى ستحسم وجهته المقبلة.

كما تحدث محمد عبد السلام، عن حقيقة دخول النادى الفيومى فى مفاوضات مع النادى الأهلى للحصول على خدمات أحمد الشيخ ومحمود وحيد، قائلا : "هذا الكلام قرأته فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا" وتابع: "أحمد الشيخ ومحمود وحيد أبناء مصر للمقاصة ولكن نحن لم نحسم موقفنا من الثنائى أو الصفقات الجديدة حتى الآن".