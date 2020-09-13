شكرا لقرائتكم ثلاثية نظيفة لليستر على وست بروميتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح فريق ليستر سيتي مضيفه ويست بروميتش 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل أهداف ليستر تيموثي كاستاني في الدقيقة 56 وجيمي فاردي (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 74 و84. وحصد ليستر سيتي أول ثلاث نقاط في الدوري هذا الموسم.