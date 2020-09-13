شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يجتمع الجمعة المقبل لمراجعة الميزانية وتصننيف الهيئات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يعقد اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى ، اجتماع مجلس إدارة يوم الجمعة المقبل ، لحسم العديد من الملفات ، أبرزها مراجعة الميزانية للعام المالي المنقضى ، وتصنيف الهيئات من أجل إرسالها إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتمادها قبل الجمعية العمومية للاتحاد ، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الأخيرة لكل من محمد صفوت و ميار شريف المتأهلين إلى اولمبياد طوكيو 2021 .
قرر اتحاد التنس تنفيذ خطة بديلة لتجهيز اللاعبين مع استمرار تأجيل انطلاق المسابقات المحلية، بسبب عدم حسم الإجراءات الإحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الطبية العليا، حيث قرر مسئولو الاتحاد إقامة بطولتنين تنشيطية ودية للإعمار السنية16 و18 عام ناشئين بمشاركة 12 لاعب، وناشئات بمشاركة 11لاعبة ، في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس الماضى، حيث أقيمت البطولتين علي ملاعب نادي الصيد ، وتحمل الاتحاد النفقات المالية لهذه البطولات.
واعتمد اتحاد التنس تشكيل لجنة طبية للاتحاد لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعدادًا لانطلاق البطولات المحلية.
وتعتبر اختصاصات اللجنة الطبية كالتالى:
١- المسئولية عن قرار عودة النشاط فى ضوء الاشتراطات والإجراءات.
٢- متابعة الإجراءات الطبية وعوامل السلامة والأمان بملاعب التدريب والمباريات وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكل لعبة ووفقا لدليل وزارة الشباب والرياضة (اللجنة الطبية العليا) للإجراءات والإرشادات الصحية والوقائية لعودة النشاط الرياضى بالاتحادات الرياضية.
٣- إمداد أفراد المنظومة الرياضية فى الاتحاد بكل الإجراءات الوقائية وإمدادهم بشكل دورى بكل ما يستجد من معلومات وإرشادات وإجراءات الصحة والسلامة.
٤- إجراء فحوصات الرياضيين فى تدريبات الفرق القومية ومنافسات الاتحاد.
٥- عمل خطة طبية وتنفيذية متماشية مع الإجراءات.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد التنس يجتمع الجمعة المقبل لمراجعة الميزانية وتصننيف الهيئات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.