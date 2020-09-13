شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يجتمع الجمعة المقبل لمراجعة الميزانية وتصننيف الهيئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى ، اجتماع مجلس إدارة يوم الجمعة المقبل ، لحسم العديد من الملفات ، أبرزها مراجعة الميزانية للعام المالي المنقضى ، وتصنيف الهيئات من أجل إرسالها إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتمادها قبل الجمعية العمومية للاتحاد ، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الأخيرة لكل من محمد صفوت و ميار شريف المتأهلين إلى اولمبياد طوكيو 2021 .

قرر اتحاد التنس تنفيذ خطة بديلة لتجهيز اللاعبين مع استمرار تأجيل انطلاق المسابقات المحلية، بسبب عدم حسم الإجراءات الإحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الطبية العليا، حيث قرر مسئولو الاتحاد إقامة بطولتنين تنشيطية ودية للإعمار السنية16 و18 عام ناشئين بمشاركة 12 لاعب، وناشئات بمشاركة 11لاعبة ، في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس الماضى، حيث أقيمت البطولتين علي ملاعب نادي الصيد ، وتحمل الاتحاد النفقات المالية لهذه البطولات.