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تعرف على قائمة منتخب السلة استعدادًا لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن أحمد مرعي المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة رجال عن قائمة الفراعنة فى إطار الاستعداد لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الأسكندرية فى الفترة من  27 لـ 29 نوفمبر المقبل ، جيث يبدأ معسكر المنتخب  يوم الأربعاء المقبل في القاهرة بوجود 21 لاعبًا في الفترة من 16 لـ 18 سبتمبر الجاري ، على ان يكون معسكرا مغلقا ، و يتكون جهاز المنتخب من  أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وسام جابر مدرب، محمد سليم مساعد مدرب، وائل لطفي مدير منتخبات، محمد ربيع إداري القاهرة، سامح صلاح إداري الاسكندرية، أحمد يحيي طبيب، معتز مغازي مخطط أحمال ، و من المقرر أن يتواجد المنتخب 

 في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب لم يتم تحديده حتى الآن.

 

وضمت قائمة منتخب  السلة كلا من هيثم كمال  ، أحمد عادل ،  محمد طه ،  أحمد خلف بيبو ، يوسف شوشة ، يوسف رفعت ،  إبراهيم حجازي ، باسم الليثي ، عبد الرحمن خالد من لاعبى أندية الاسكندرية ، ومن أندية القاهرة إيهاب أمين ،  أحمد إسماعيل ،  محمد أبو النصر ،  عمرو الجندي ، عمر طارق ،  رميح سامح ، وليد عبد الجواد ، مصطفى المكاوي ،  أنس أسامة ،  عمر هشام ،  أحمد حاتم" ، وإبراهيم هشام ، بالإضافة إلى عاصم مرعى المحترف بصفوف بروس بامبيرج الألماني .
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