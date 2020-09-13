شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب السلة استعدادًا لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن أحمد مرعي المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة رجال عن قائمة الفراعنة فى إطار الاستعداد لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الأسكندرية فى الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر المقبل ، جيث يبدأ معسكر المنتخب يوم الأربعاء المقبل في القاهرة بوجود 21 لاعبًا في الفترة من 16 لـ 18 سبتمبر الجاري ، على ان يكون معسكرا مغلقا ، و يتكون جهاز المنتخب من أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وسام جابر مدرب، محمد سليم مساعد مدرب، وائل لطفي مدير منتخبات، محمد ربيع إداري القاهرة، سامح صلاح إداري الاسكندرية، أحمد يحيي طبيب، معتز مغازي مخطط أحمال ، و من المقرر أن يتواجد المنتخب
في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب لم يتم تحديده حتى الآن.
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