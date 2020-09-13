شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين يعلن قائمة طنطا استعداداً لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا، عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة أسوان ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر إقامتها غداً الاثنين، على ملعب الشرطة بالعباسية، حيث نادي أسوان المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتذيل طنطا جدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة.

وجاءت قائمة طنطا كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أشرف، على فرج.

خط الدفاع: محمود مسعود، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي، أحمد صافي، محمود منصور، إيهاب سمير.

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خط الوسط: حسام غالي، مصطفي أمين، أحمد الشناوي، محمود كابونجا، وليد عادل، أحمد فهمي، أحمد أوكا.

خط الهجوم: محمد ماجد أونش، حسين فيصل، إسلام فؤاد، هاني رشدي، هشام شعبان.

وخسر نادي طنطا في الأسبوع الماضى على حساب نادي مصر المقاصة بثنائية نظيفة، بينما حقق أسوان الانتصار على حساب الإنتاج الحربى بهدفين مقابل لا شيء.