شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاصة يطالبون إيهاب جلال بالتدخل لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب لاعبو مصر المقاصة من إدارة النادى صرف جزء من مستحقاتهم المالية خلال الفترة المقبلة مطالبين إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بالتدخل بعد تحسن النتائج ووصول الفريق للمركز الثامن برصيد 33 نقطة بعدما كانوا يقبعون فى المركز الأخير للمسابقة بعدما تلقوا أكثر من وعد بصرف مستحقاتهم المتأخرة ولكن لم يتم تنفيذ تلك الوعود، وتحدث اللاعبون مع المدير الفني وأكدوا له على ضرورة التحدث مع إدارة النادي لحل أزمة المستحقات في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها اللاعبون والالتزامات الأسرية عليهم.

كانت إدارة المقاصة قد صرفت منذ عدة أشهر جزء بسيط من مستحقات اللاعبين ووعدتهم بصرف باقي المستحقات بصورة شهرية منتظمة بداية من أغسطس الماضي، إلا أن وعود الإدارة لم تنفذ ليضطر اللاعبون للشكوى الي إيهاب جلال رافضين سياسة الإدارة بعدم تنفيذ الوعود وصرف المستحقات المتأخرة، خاصة ان نتائج الفريق في تقدم واصبح المقاصة يحتل المركز الثامن في جدول الدوري بعدما كان يصارع الهبوط قبل عودة النشاط اثر توقفه لفترات طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى أكد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة إنه سعيد بتواجد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي، وأكد محمد عبد السلام في تصريحات صحفية: "إيهاب جلال مدرب ناجح وجميع اللاعبين يحبونه وعنده قدرة كبيرة في التعامل مع اللاعبين وهذا سر تألق عدد من اللاعبين على رأسهم محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق".

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وتابع: "تألق محمد إبراهيم يرجع إلى إيهاب جلال الذي ينجح في التعامل جيدًا مع اللاعبين لإخراج أفضل ما لديهم، وعن العروض التي تلقاها اللاعب من الأهلي والزمالك، شدد: "لم نتلقى أي مفاوضات رسمية من أي نادي من أجل التعاقد مع محمد إبراهيم، وأتم: "رغبة محمد إبراهيم هي التي ستحسم وجهته المقبلة.

كما تحدث محمد عبد السلام، عن حقيقة دخول النادي الفيومي في مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات أحمد الشيخ ومحمود وحيد، قائلا : "هذا الكلام قرأته في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا" وتابع: "أحمد الشيخ ومحمود وحيد أبناء مصر للمقاصة ولكن نحن لم نحسم موقفنا من الثنائي أو الصفقات الجديدة حتى الآن".