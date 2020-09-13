شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مكاوى أول لاعب يسجل هدف في بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌعد أحمد مكاوي أحد رموز الكرة المصرية ، و من ضمن اللاعبين الأساسيين في النادى الاهلى في أول نسخة من بطولة الدورى، والتي أقيمت عام 1948، واستطاع خلال مسيرته ان يحقق مع الفريق الأحمر 10 ألقاب خلال 6 سنوات فقط، بينها 6 بطولات دوري مصري، وكأس مصر 4 مرات أعوام "1949، 1950، 1951، 1956" ونجح في أن يكون أول لاعب في تاريخ النادي الأهلي، يسجل هدفًا في مرمى الغريم التقليدي الزمالك، في أول مباراة قمة بأول بطولة دوري مصري، بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وسجل أحمد مكاوي هدف الأهلي الوحيد في المباراة.

كما يٌعد مكاوى هو أول لاعب يسجل هدفًا في تاريخ النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري عام 1948، في المباراة التي جمعت الاهلى مع فريق يونان السكندري، و التي انتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف دون رد ، أحرز فيها مكاوي هدفين والأهداف الثلاثة الأخرى سجلها لهيطة وحلمي أبو المعاطي وبخيت.

وواصل مكاوى إنجازاته حتى لٌقب بهداف الدورى عام 1952/1953 ، كأول لاعب في تاريخ الأهلي، يحقق اللقب برصيد 13 هدفًا سجلهم في فرق الدوري، وبعد 3 مواسم أعلن اعتزاله بعدما تعرض لحادث موتوسيكل، مع زميله سعد راشد، تسبب له في إصابة أنهت على مسيرته الكروية ، وفي العام التالي، قرر النادي الأهلي تعيينه مساعدًا للمدرب المجري تيتكوش، ثم بعدها توجه إلى العمل الصحفي ، حتى يوم 5 أبريل عام 1996 .