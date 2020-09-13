منتخب الشباب يتوجه إلى تونس 3 نوفمبر استعداداً لبطولة أفريقيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، على السفر إلى تونس فى الثالث من شهر نوفمبر إستعدادا للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 7 إلى 28 نوفمبر المقبل ، والمؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها موريتانيا فى شهر مارس المقبل، وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر انطلاق معسكر الفريق فى الأول من شهر أكتوبر المقبل استعدادًا لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

ومن النمتظر أن يعلن الجهاز الفنى لمنتخب الشباب عن أسماء اللاعبين المنضمين للمعسكر خلال الساعات المقبلة، إلى جانب البحث عن وديات خلال الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين قبل مباريات التصفيات الأفريقية فى نوفمبر.

ويجرى لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2001 اختبارات فيروس كورونا قبل انطلاق المعسكر فى شهر أكتوبر المقبل، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم قبل التواجد فى المعسكر.

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فى سياق مختلف، استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بشكل نهائى، وبالاتفاق مع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول على إلغاء معسكر الفراعنة فى شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام مباريات الدورى فى هذه الفترة المحددة للمعسكر من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بهدف إنهاء الدورى العام قبل 20 أكتوبر المقبل وهو أخر موعد حدده الكاف لإرسال أسماء الأندية المصرية المشاركة فى النسخة الجديدة من بطولات الكاف سواء دورى أبطال افريقيا أو الكونفدرالية.

واتفق اتحاد الكرة مع البدرى على منح الفراعنة أسبوع إضافى فى شهر نوفمبر المقبل للتوقف، حتى يستطيع المنتخب خوض مباراة ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون.