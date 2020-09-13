الامارات | بالفيديو: لن تصدق كيف ضاعت هذه الفرصة!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: لن تصدق كيف ضاعت هذه الفرصة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول عشاق كرة القدم العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، مقطع فيديو لفرصة خيالية سنحت أمام أحد لاعبي فريق ميشيلن خلال مباراته مع أوستيند في الدوري البلجيكي لكرة القدم لكنه أهدرها بغرابة.

ولم يصدق المتابعون بأن هذه الفرصة السهلة قد ضاعت على فريق ميشيلن بالدقيقة 67 فيما المرمى مشرع تماماً والشباك بانتظار معانقة الكرة غير أن للمهاجم رأي آخر بعدما تعثر بشكل مثير للدهشة والضحك معاً، خصوصاً أن الفريق الخصم سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 90 وخرج به منتصراً.

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نتساءل، كيف واجه اللاعب زملاءه ومدربه في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة؟

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