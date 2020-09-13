الامارات | الفجيرة يتعاقد مع التونسي فراس بالعربي صانعا للالعاب

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع التونسي فراس بالعربي صانعا للالعاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة الفجيرة لكرة القدم في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع صانع الالعاب التونسي فراس بالعربي (24 سنة) قادما من النجم الساحلي التونسي وذلك لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

ويعد اللاعب بالعربي ثالث محترف اجنبي يتم التعاقد معه بانتظار المحترف الرابع.

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وكان الفجيرة قد تعاقد في وقت سابق مع البرتغالي فارلي روزا، ولاعب منتخب كوراساو الهولندي الجنسية رولي بونيفاشيا.

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