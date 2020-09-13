الامارات | مبابي يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن النادي. وقالت اليوم الأحد: "إن مبابي يتطلع إلى الانتقال للدوري الإنجليزي للعب مع ليفربول أو غريمه مانشستر يونايتد"، في وقت ذكرت صحيفة "تايمز" أن "مبابي يهدف الرحيل إلى إنجلترا أو إسبانيا في الفترة المقبلة وقد حدد لإدارة ناديه موعد الرحيل مع نهاية الموسم الجاري، ما يمنحهم الفرصة الكافية لترتيب لما يطلبونه نظير بيعه، والاستقرار على البديل". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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